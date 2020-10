Mais 19 mortos e 1856 novos casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 15:07 Facebook

Há mais 19 óbitos por covid-19 e 1856 novas infeções em Portugal. Em 24 horas, 1081 doentes conseguiram recuperar e mais 72 foram hospitalizados.

Portugal contabiliza, este domingo, um total de 2181 óbitos (mais 19) associados à covid-19 e 99911 casos confirmados de infeção (mais 1856), segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

Na semana em que se ultrapassou pela primeira vez os dois mil casos diários (no dia 14, com 2072 infeções) e se bateu um novo recorde diário (dia 16, com 2608 positivos) detetaram-se 12477 novas infeções no país, entre 12 e 18 de outubro.

Dez das 19 vítimas mortais registam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e nove ocorreram na região Norte. Oito tinham 80 ou mais anos (cinco homens e três mulheres), seis tinham entre 70 e 79 anos (cinco homens e uma mulher) e cinco tinham entre 60 e 69 anos (três homens e duas mulheres).

A região Norte volta a somar mais casos positivos - este domingo são 1168 (39449 no total). Lisboa e Vale do Tejo tem mais 385 confirmações (47412), o Centro mais 231 (8214), o Alentejo mais 35 (1991), o Algarve mais 28 (2199), os Açores mais uma (318) e a Madeira mais oito (328).

Destaque para o aumento dos doentes internados: são mais 72 hospitalizações em 24 horas, num total de 1086 pacientes. Há 155 em cuidados intensivos (mais sete).

Já conseguiram recuperar da doença 59 mil pessoas (mais 1081) e há 54851 (mais 2308) contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.