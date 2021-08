Mais 19 mortos por covid em dia com menos hospitalizados

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 14:36 Facebook

Esta terça-feira há mais 19 mortos por covid-19 e 2076 infeções. Dois óbitos abaixo dos 50 anos. Mais de quatro mil doentes conseguiram recuperar.

Portugal contabiliza oficialmente 17.397 mortos por covid-19 e 974.203 casos confirmados de infeção desde o início da pandemia, em março de 2020.

Em 24 horas morreram mais 19 doentes infetados pelo novo coronavírus SARS CoV-2 (na segunda-feira houve nove óbitos e na terça-feira da semana passada registaram-se seis).

Dez vítimas mortais foram notificadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, duas no Centro do país, uma no Alentejo e uma no Algarve. Esta terça-feira, só não houve registo de óbitos na Madeira e nos Açores.

Doze doentes que não resistiram tinham 80 ou mais anos (sete mulheres e cinco homens). Há ainda a lamentar a morte de um homem e uma mulher na faixa etária dos 40-49 anos, duas mulheres entre os 50-59 anos, dois homens sexagenários e um homem entre os 70-79 anos.

É também Lisboa e Vale do Tejo que apresenta o valor mais elevado de casos diários com 799 notificações. No Norte há mais 720 casos, no Centro mais 274, no Alentejo mais 121, no Algarve mais 120, na Madeira mais 23 e nos Açores mais 19.

Nos hospitais há uma descida do número de doentes internados para 945 (menos 23) mas os cuidados intensivos têm 204 pacientes em estado crítico, mais um em comparação com a véspera.

Por outro lado, já conseguiram recuperar da doença 909.330 pessoas (mais 4368) desde o início da pandemia, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Atualmente há 47.476 casos ativos (menos 2311) e as autoridades de saúde têm 72.367 contactos sob vigilância (menos 1804).