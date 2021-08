Mais 20 mil excluídos do jogo online em seis meses

Alexandra Figueira Hoje às 08:06 Facebook

Em apenas seis meses, a lista dos autoexcluídos das apostas online ganhou 20 mil nomes. Falta prevenção e apoio ao tratamento do vício.

A lista de pessoas que querem ser impedidas de aceder a casas de apostas online ganhou 20 mil nomes nos primeiros seis meses deste ano. Em junho, eram 94 mil os autoexcluídos, que correspondem a 14,3% dos jogadores habituais. Há dois anos, havia 35 mil (11,9%). O jogo já foi incluído na lista das dependências, mas, lembra o Instituto de Apoio ao Jogador (IAJ), falta prevenção e apoio a quem procura tratamento.

Desde 2015, qualquer pessoa pode autoexcluir-se do jogo online, durante um mínimo de três meses. A possibilidade foi aberta pelo Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online, que também regulamentou as casas de apostas pela internet. E o número de pessoas tem vindo a aumentar a um ritmo mais acelerado do que o dos jogadores ativos (fizeram pelo menos uma aposta).