Mais 20 mortos e apenas 92 novos casos de covid-19

Portugal regista, este domingo, 20 novos óbitos de covid-19, são agora 1043 no total. Há 92 novos casos de infeção e mais 18 doentes recuperados.

Nas últimas 24 horas, houve "poucas notificações médicas", o que provocou um atraso no envio do boletim epidemiológico, "para verificação de todos os números", começou por explicar a ministra da Saúde na conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia em Portugal. "Os números devem ser lidos com prudência", alertou Marta Temido, sublinhando que possa ter havido menos registos devido ao feriado e fim de semana.

Assim, Portugal regista mais 92 novas infeções, num total de 25282 casos confirmados, o que representa um aumento de 0,4%, indicou a governante.

Em relação a novos óbitos há 1043 mortes associadas à covid-19, o que representa mais 20 em relação ao boletim anterior e, destes, 12 tinham mais de 80 anos, acrescentou Marta Temido. "A taxa de letalidade global é de 4,1% e acima dos 70 anos é de 14,7%".