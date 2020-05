Mais 20 mortos e 242 casos positivos de Covid-19 em Portugal

JN Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista 1063 mortes e 25524 casos de infeção por covid-19. Internados em cuidados intensivos recua a números de finais de março.

Portugal conta 1.063 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no domingo, e 25.524 infetados (mais 242), segundo o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde

Os 242 novos casos confirmados de covid-19 representam uma subida de 1% em relação a domingo, enquanto o número de vítimas mortais regista o mesmo valor (20), mantendo-se abaixo dos 25 mortos pelo quinto dia consecutivo.

O número de doentes internados baixou para 813, menos 43 em relação aos dados de domingo, e há menos uma pessoa nos cuidados intensivos - são agora 143, o número mais baixo de pacientes mais graves desde 29 de março, quando havia 138 pessoas internadas em UCI.

Entre as vítimas mortais, 12 são da Região Norte, que concentra mais de metade dos 1063 mortos causados pela pandemia, num total de 609 em 15141 caos positivos confirmados.

As outras oito vítimas mortais foram registadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem agora 218 mortos e 6136 casos positivos. Nas outras regiões do país, mantém-se inalterado o número de vítimas mortais: 209, em 3478 casos, no Centro, 13 em 333 casos no Algarve, também 13 em 132 doentes nos Açores e uma vítima mortal entre 218 pacientes no Alentejo. A Região da Madeira continua sem registar qualquer vítima mortal e mantém os mesmo 86 infetados de domingo.

Por concelhos, Lisboa (1567 casos) e Vila Nova de Gaia (1418) estão no topo da tabela, seguidos do Porto (1258) e Matosinhos (1149). Segue-se Braga, com 1112 casos, à frente de mais três concelhos limítrofes da Invicta: Gondomar com 1009 positivos confirmados, Maia com 871 e Valongo 729.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 538 vítimas mortais são mulheres e 525 são homens.

Dos 1063 óbitos, 67,2% das vítimas têm mais de 80 anos (312 homens e 402 mulheres), enquanto a faixa etária entre os 70 e os 79 anos concentra 20,2% do total de vítimas (215, sendo 126 homens e 89 mulheres). A faixa etária imediatamente anterior, com 92 óbitos (59 homens e 33 mulheres), representa 8,7% do total.

Há, ainda, 32 mortos (23 homens e nove mulheres) com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos, e dez entre os 40 e os 49 anos. Abaixo dos 39 anos não há registo de vítimas mortais.