Mais 22 casos de varíola dos macacos confirmados em Portugal

Há mais 22 casos de varíola dos macacos em Portugal. A Direção Geral de Saúde reporta, até ao momento, um total de 96 diagnósticos de infeção humana pelo vírus Monkeypox.

De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS), grande parte das infeções continua a surgir em Lisboa e Vale do Tejo, embora haja, também, registos de casos nas regiões do Norte e do Algarve. Os infetados são homens entre os 20 e os 61 anos. A maioria tem menos de 40 anos.

"Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis. A informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional", esclarece a DGS, em comunicado esta segunda-feira.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) deu conta de que, até 26 de maio, tinham sido diagnosticados 257 casos de varíola dos macacos em 20 países fora de África, estando 120 situações em investigação por suspeita da doença. Não há registo de mortes.

"A situação está evoluindo rapidamente e a OMS espera que haja mais casos identificados à medida que a vigilância se expande em países não endémicos, bem como em países conhecidos como endémicos que não relataram casos recentemente", alertou, então, a Organização Mundial de Saúde, em comunicado de Imprensa.

A OMS considera prioritária a proteção aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à doença, para além de outras ações que visem impedir a disseminação da doença entre os grupos em risco.

Esta organização acredita que o aparecimento súbito e em simultâneo da varíola dos macacos em vários países onde a doença não é endémica sugere que, durante algum tempo, houve transmissão do vírus sem que tenha sido detetado, tendo sido potenciada em alguns eventos recentes.