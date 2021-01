Mais de 250 mortes e 6923 novos infetados num dia com 303 hospitalizações

JN Hoje às 14:10 Facebook

Portugal regista esta segunda-feira 252 mortes e 6923 novos casos de covid-19. Desde o início da pandemia, morreram 10.721 pessoas no país. Região de Lisboa e Vale do Tejo soma o maior número de óbitos e casos.

Após sete dias a bater recordes de vítimas mortais, Portugal regista, esta segunda-feira, 252 mortos por covid-19, menos 23 do que no domingo. Ao todo, morreram 10.721 pessoas e 643.113 contraíram a doença, 6923 das quais nas últimas 24 horas.

Um número mais reduzido face aos dias anteriores (que estiveram sempre acima dos dez mil) mas ainda assim superior aos 6702 novos infetados da passada segunda-feira.

Lisboa e Vale do Tejo com o dobro das vítimas mortais do Norte

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista mais óbitos (113), seguindo o Centro, com 56, a região Norte, com 54, o Alentejo com 21 e o Algarve com sete. Na Madeira há também registo de uma vítima mortal.

Continuam a ser as pessoas com 80 ou mais anos as mais atingidas pela letalidade da doença: são mais 166 (70 homens e 96 mulheres). Na faixa etária dos 70-79 anos morreram 50 pessoas (37 homens e 13 mulheres), entre os 60-69 anos mais 30 (25 homens e cinco mulheres), entre os 50-59 anos há mais cinco óbitos (quatro homens e uma mulher). De referir ainda a existência de uma vítima mortal entre os 40-49 anos (um homem).

Em relação aos 6923 novos casos positivos, 3111 são em Lisboa e Vale do Tejo, 1975 no Norte, 1043 no Centro, 390 no Alentejo, 261 no Algarve, 112 na Madeira e 31 nos Açores.

Mais 303 pessoas hospitalizadas e mais 25 em UCI

Em tendência ascendente mantém-se o número de cidadãos a precisar de cuidados hospitalares: são esta segunda-feira mais 303 (6420 no total). Em Unidades de Cuidados Intensivos estão agora 767 infetados (mais 25 face a domingo).