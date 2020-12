Mais 30 mil podem ser vacinados com dose extra por frasco da Pfizer

Inês Schreck Hoje às 12:10 Facebook

A possibilidade de extrair uma sexta dose dos frascos da vacina da Pfizer já é uma realidade em vários países e em Portugal desde quarta-feira. A alteração pode permitir vacinar mais 30 mil pessoas só em janeiro.

Até aqui, de cada frasco da vacina da Pfizer - BioNTech distribuído na União Europeia era permitido retirar cinco doses.

Mas, na quarta-feira, a empresa fabricante apresentou à Agência Europeia do Medicamento (EMA) um pedido de alteração das condições da Autorização de Introdução no Mercado condicional da vacina "Cominarty" para assegurar que, para todos os frascos, seja possível retirar seis doses.

A avaliação ainda está em curso a nível europeu, mas o Infarmed já informou o circuito da vacinação (hospitais e centros de saúde) que, desde que seja assegurado o volume de 0,3 ml em cada dose, é permitido extrair seis doses de um frasco.

Esta é, aliás, uma prática que já está em curso em vários países. Segundo a agência Reuters, Itália já aprovou a utilização de seis doses de cada frasco, à margem da decisão da EMA. Autorizações idênticas já foram dadas pelo regulador dos Estados Unidos, Inglaterra, Suíça e Israel.

Tal como noutros países, em Portugal a decisão terá um impacto significativo no número de pessoas a vacinar e gerar poupança.

Se não, veja-se: por exemplo, em janeiro está prevista a chegada ao país de 319 mil doses de vacinas da Pfizer. O que representava um total 63.800 frascos, se forem consideradas cinco doses por frasco. Agora, se no limite todos os frascos gerarem seis doses, conseguem-se 382.800 vacinas, mais 63.800 do que estava previsto. Uma vez que cada pessoa tem de ser vacinada com duas doses, tal significa que, só em janeiro, poderão ser vacinadas mais 31.900 pessoas.

O preço das vacinas é confidencial por imposição dos laboratórios, mas há dias uma funcionária do Governo belga divulgou-os numa rede social. Os valores não foram confirmados, mas também ninguém os desmentiu. Segundo a publicação, entretanto apagada, o preço de comercialização da vacina da Pfizer - BioNTech na União Europeia é de 12 euros.

Usando este valor, pode concluir-se que a possibilidade de extrair seis doses de cada frasco permite um ganho de 765.600 euros só nas vacinas da Pfizer que está previsto chegarem no próximo mês.