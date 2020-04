Mais 32 mortes e 514 casos de infeção por Covid-19 em Portugal

JN Hoje às 12:33 Facebook

Morreram mais 32 pessoas por Covid-19 nas últimas 24 horas, em Portugal, num total de 567 óbitos desde o início da pandemia. Registam-se agora 17448 casos de infeção, mais 514 do que no domingo.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira, o número de recuperados da Covid-19 subiu para 347, mais 70 do que os registados na informação de segunda-feira. Aguarda-se o resultado de 2474 testes, um valor mais baixo que o de segunda-feira.

A taxa de letalidade da doença situa-se, neste momento, em 3,2% e em 11,4% nos pacientes com mais de 70 anos.

A região Norte do país tem agora mais de dez mil casos confirmados de infeção (10302) e 321 óbitos, seguindo-se Lisboa e vale do Tejo, com 3994 casos e 102 mortes. O Centro tem 2549 casos e 131 óbitos. O Alentejo continua sem registar qualquer morte, tal como a Madeira.

Segundo os dados divulgados pela Direção Geral de Saúde, há 1227 casos a necessitar e internamento hospitalar e 218 em unidades de cuidados intensivos.