Mais 333 alunos inscritos para os exames do Secundário

O número de alunos que se inscreveram para realizar os exames do Ensino Secundário é maior do que o do ano passado. Há mais 333 estudantes que vão prestar provas.

De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, divulgados esta quinta-feira, inscreveram-se 151.863 alunos, para os exames do Ensino Secundário. São mais 333 (0,2%) do que no ano letivo passado. Já o número de exames nacionais a realizar é inferior ao de 2020. Desceu 9196 (3,6%) para 245.669.

Os dados citados pelo Ministério da Educação revelam que 56% dos alunos inscritos são do sexo feminino (84.886) e 44% (66.977) do sexo masculino. Mais de metade (59%) têm como objetivo candidatarem-se ao ensino superior. Em média, cada estudante vai fazer 1,62 provas.

Mais de 123 mil (81%) só vão fazer exames para acesso às universidades e politécnicos; 17.627 realizam pelo menos uma prova para melhoria de nota; e 11.825 vão fazer pelo menos uma avaliação para aprovação. Em média, cada estudante fazer 1,62 provas.

A primeira fase dos exames nacionais tem início a 2 de julho e termina a 16 do mesmo mês. As provas de Biologia e Geologia (42.055 inscrições), Português (40.966) e Matemática A (39.398) são as que têm maior número de inscrições. Mandarim - iniciação - (10), Português Língua Não Materna (12) e Latim A (12), contam com os números mais reduzidos.

Os cursos científico-humanísticos ocupam a grande maioria das inscrições (85%), com 128.596 alunos. Dos cursos profissionais há 13.784 (9%). Os cursos artísticos especializados, o ensino recorrente e provas para equivalências representam, em cada um dos casos, 1% das inscrições. Por área de ensino, Ciências e Tecnologias (64.242), Línguas e Humanidades (30.666) e Ciências Socioeconómicas (17.004) agregam a grande maioria dos alunos inscritos