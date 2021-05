Mais 346 recuperados em dia com menos mortos e casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:06, atualizado às 14:40 Facebook

Esta quinta-feira há uma morte por covid-19 e 451 novos casos de infeção. Mais 346 doentes conseguiram recuperar.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal regista um total de 17.014 óbitos associados à covid-19 e 843.729 infeções por SARS CoV-2.

Nas últimas 24 horas há mais uma vítima mortal (na quarta-feira houve duas), reportada na região de Lisboa e Vale do Tejo - trata-se de uma mulher de 80 ou mais anos. Eleva-se assim para 7211 o total de óbitos nesta região do país, que apresenta o valor mais elevado a nível nacional.

Em relação aos 451 novos casos (511 na véspera), o Norte notificou 172 infeções, passando a somar um total 338.847 testes positivos à covid-19 desde março de 2020. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 159 (318.707), o Centro com 59 (119.410), os Açores com 22 (5133), o Algarve com 18 (22.080), a Madeira com 11 (9538) e o Alentejo com dez (30.014).

Mais 346 doentes conseguiram recuperar da infeção, num total de 804.522, e há menos três internados - são agora 208, dos quais 58 em estado mais grave e a receber assistência em cuidados intensivos (mais dois).

Os casos ativos são 22.193 (mais 104) e há mais 207 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 18.620.