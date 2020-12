Mais 3835 casos de covid no dia em que Portugal ultrapassa os seis mil mortos

Hoje às 14:16 Facebook

Portugal registou, este sábado, 86 vítimas mortais por covid-19, ultrapassando os seis mil óbitos associados à doença, no dia em que anotou mais 3835 casos de infeção.

Com 86 óbitos reportados, este sábado é o nono dia, dos últimos 10, com mais de 80 vítimas diárias associadas à covid-19. A exceção foi sexta-feira, com 75 mortes reportadas pelo boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No mesmo dia em que Portugal ultrapassou os 370 mil registos de covid-19 desde o início da pandemia, com os 3835 anotados nas últimas 24 horas a elevarem o total nacional para 370787, os hospitais registaram um alívio, com o número de internados a descer pelo quinto dia consecutivo.

Com menos 88 pessoas internadas, o número de hospitalizados ficou abaixo dos três mil pela primeira vez em mais de um mês, desde 15 de novembro, quando 2929 pessoas estavam acamadas em unidades hospitalares.

Os doentes graves são agora 485, mais um do que na sexta-feira, e mais 70 que os 415 de 15 de novembro, a última vez que havia menos de três mil pessoas hospitalizadas, o que mostra, empiricamente, que a percentagem, de casos graves é mais elevada do que na altura - cerca de 16% este sábado, contra os 14% do dia mencionado.

Segundo o boletim da DGS, 4124 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, sendo, agora, 294814 as que superaram a doença. Entre estas, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que contou, em entrevista como superou a doença e revelou que volta ao trabalho na segunda-feira.

Contas feitas, há 69910 casos ativos de covid-19 em Portugal, menos 375 do que na sexta-feira, e a primeira subida após quatro dias a subir. Ainda segundo a DGS, há 79503 pessoas sob vigilância, mais 2071 eu no boletim anterior.

Metade dos óbitos do dia registados na Região Norte

Metade dos óbitos deste sábado, 43, registaram-se na Região Norte (RN), a mais afetada pela doença, que perdeu já 2873 vidas para a covid-19, cerca de 47% do total de 6063 óbitos reportados a nível nacional.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a segunda mais afetada no país, foram reportados mais 29 óbitos, para um total de 2091, cerca de 34% do total nacional, enquanto na Região Centro (RC), se perderam mais 10 vidas para a doença, com o total a cifrar-se nos 845 óbitos (14% do total).

No dia em que a Madeira registou mais uma vítima mortal, para um total de oito, não há óbitos a assinalar nos Açores, que continua com as mesmas 21 vítimas mortais reportadas até sexta-feira.

No Alentejo perderam-se mais duas vidas (162 no total), enquanto o Algarve assinalou mais um óbito, para um acumulado de 63 desde o início da pandemia.

Apenas duas das vítimas tinham menos de 60 anos, dois homens, um no escalão até aos 50 anos e outro no seguinte. Como é hábito, a maioria das vítimas mortais (cerca de 64%) tinha mais de 80 anos - 55 vidas longas perdidas, 23 homens e 32 mulheres, numa faixa etária em que já pereceram 4091 pessoas, cerca de 67% do total.

No escalão anterior, dos 70-79 anos, morreram 17 pessoas (nove homens e oito mulheres), para um acumulado de 1233 óbitos, 20,3% do total desde o início da pandemia. Entre os 60-69 anos foram reportadas 12 mortes, 11 homens e uma mulher, numa faixa etária que tem menos 505 vidas (8,3%) do total nacional.

Mês de dezembro caminha para ser o mais negro de sempre

O mês de dezembro ameaça ficar para a história com o recorde de mortes associadas à covid-19. Nos primeiros 19 dias, foram contabilizadas mais de 1500 óbitos associados à doença, a uma média de quase 80 vidas perdidas diariamente para a pandemia, detetada pela primeira vez no país a 2 de março.

Os números de dezembro superam a média do mês de novembro, no qual morreram 1998 pessoas, à razão de 66,6 óbitos por dia. Nestes quase 11 meses, morreram 6063 pessoas, o que representa quase 21 vidas perdidas em cada um dos 292 dias passados desde que a doença foi detetada no país.

Em termos de casos acumulados, o mês de dezembro é já o segundo mais grave, com 72726 infeções reportadas, superando as 65737 de outubro, o mês em que a segunda vaga atingiu este retângulo à beira-mar plantado.

Dada a tendência de decréscimo dos casos, dos 5226 de média diária em novembro, para os cerca de 3800 ao dia este mês, dezembro não deve aproximar-se sequer dos 156782 casos reportados no mês anterior.

Contas feitas, Portugal registou, oficialmente, 370787 infeções, mais de metade (52%) na Região Norte, que desceu abaixo da fasquia diária de dois mil casos pela terceira vez em 10 dias. Com as 1489 infeções anotadas este sábado, são, agora, 192547 as pessoas afetadas pelo vírus da SARS-CoV-2 na zona mais setentrional do país desde o início da pandemia.

A Região Centro soma agora 40348 casos (mais 796 este sábado), enquanto LVT registou mais de mil casos pelo quarto dia consecutivo. Com as 1169 infeções reportadas, o total de casos no entorno da capital ascende a 119745 desde o início da pandemia (32% do total nacional).

O Alentejo reportou 256 casos com o total agora nas 8862 infeções, enquanto o Algarve anotou mais 68, aumentando o total para 6526.

Nos Açores foram anotados mais 21 casos, tantos como na sexta-feira, com o total a ascender a 1551 desde o início da pandemia, enquanto a Madeira está nos 1208, mais 36 do que na sexta-feira.