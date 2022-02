Mais recuperados do que novos casos em dia com 44 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:12, atualizado às 14:35 Facebook

Em 24 horas, há mais 44 mortos por covid-19 e 41.511 novas infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, com o número de recuperados a superar o de casos diários.

Portugal regista um total de 20.171 óbitos associados à covid-19 e 2.884.540 casos confirmados desde o início da pandemia no país, em março de 2020.

Este sábado o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde reporta 44 mortos e 41.511 novas infeções. Há uma semana (dia 29 de janeiro) houve 39 óbitos e 59.194 casos.

As vítimas mortais foram reportadas pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (17), Norte (13), Centro (nove), Alentejo (duas), Açores (duas) e Algarve (uma). Dois homens que não resistiram ao SARS CoV-2 tinham entre 40 e 49 anos. Morreram ainda dois homens na faixa etária dos 50-59 anos e outro entre 60 e 69 anos, além de 12 pessoas entre os 70-79 anos (sete homens e cinco mulheres) e 27 com 80 ou mais anos (sete homens e 20 mulheres).

A zona Norte reportou mais casos diários (15.984), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (11.856), o Centro (8265), o Algarve (1898), o Alentejo (1806), os Açores (1097) e a Madeira (605).

Destaque para o número de recuperados que é superior ao de novos doentes com teste positivo: são mais 46.439 pessoas que ultrapassaram a infeção em 24 horas, num total de 2.226.548.

Nos hospitais há menos 36 doentes, permanecendo internados 2409 infetados com covid-19. Em cuidados intensivos estão 169 doentes em estado mais grave (menos cinco).

Atualmente as autoridades de saúde têm 665.706 contactos em vigilância (mais 5359) e há 637.821 casos ativos (menos 4972).