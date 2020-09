Mais 486 casos e cinco mortos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:16, atualizado às 14:51 Facebook

Há mais cinco mortos associados à covid-19 e 486 novas infeções pelo novo coronavírus confirmadas em Portugal, em 24 horas. Mais 217 doentes estão recuperados.

Este sábado, Portugal contabiliza 1838 óbitos (mais cinco) por covid-19 desde o início da pandemia, em março, e 59943 casos confirmados (mais 486), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

As vítimas mortais são um homem e uma mulher entre 70-79 anos e dois homens e uma mulher com 80 ou mais anos. Os óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (quatro) e no Centro (um).

A região de Lisboa soma, este sábado, mais 230 novos casos de covid-19 (30839 no total) e o Norte mais 200 (21654). No Centro acrescem 39 casos (4942), no Alentejo cinco (964), no Algarve nove (1159) e na Madeira quatro (170).

Em relação ao arquipélago dos Açores, o boletim "reflete uma diminuição do número total de infeções [216 na sexta-feira e 215 neste sábado] "por força de necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região de saúde", explica a DGS.

Atualmente há 15312 casos ativos (mais 264) e 34201 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde (menos 65).

Até agora conseguiram recuperar 42793 doentes (mais 217). Estão internados 345 (mais seis) infetados e 41 (mais um) estão em unidades de cuidados intensivos.