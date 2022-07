Mais 5889 candidaturas ao Ensino Superior do que no ano passado

Ana Vieitas Hoje às 19:32 Facebook

A primeira fase do concurso para o ingresso no Ensino Superior conta ao terceiro dia com mais de 23 mil candidaturas. Começou na segunda-feira e ao terceiro dia conta com quase mais 6 mil candidaturas do que no ano anterior.

A decorrer de 25 de julho a 8 de agosto, as candidaturas para o ingresso no Ensino Superior registaram, nos primeiros três dias, 23 291 inscrições, mais 5889 candidatos face ao ano anterior. Em 2021, registaram-se 17 402 estudantes no mesmo período de tempo.

O primeiro dia foi o que contou com mais inscrições, como é habitual: 11 284 candidaturas entregues, de acordo com as estatísticas diárias publicadas no site da Direção-Geral do Ensino Superior.

No segundo dia, inscreveram-se 6481 alunos e, no terceiro, 5526.

Os dados relativos ao número de inscrições são publicados diariamente na página de internet da Direção-Geral do Ensino Superior, plataforma utilizada para os estudantes submeterem a sua candidatura.

Minicursos de matemática no Algarve

A Universidade do Algarve vai disponibilizar minicursos de matemática para os candidatos ao Ensino Superior no ano letivo de 2022/2023.

Os cursos, que decorrerão de 8 a 16 de setembro, estão abertos para os alunos que tenham escolhido esta universidade como primeira opção no concurso a vagas ao Ensino Superior e que nunca tenham ingressado em nenhum curso na área da matemática da instituição.

Esta iniciativa, desenvolvida pelo "Clube da Matemática" da universidade, tem "o objetivo de complementar ou reforçar a formação da disciplina de Matemática no Ensino Secundário", como refere a Universidade do Algarve em comunicado.

As aprendizagens, focadas "em temáticas ligadas à Matemática, como estudo de funções, Estatística, Probabilidades, Resolução de equações e inequações, "terão caráter presencial na Universidade do Algarve, mas poderão ser, também, em regime remoto, dependendo da localização geográfica dos inscritos e do número de inscrições.

As aulas, dadas por docentes do instituição, são gratuitas e estão abertas a alunos de todo o país

Os alunos interessados podem inscrever-se até 19 de agosto.