Mais 61 mortes no sexto dia acima dos seis mil casos, UCI bate recorde

Rita Salcedas Hoje às 14:35, atualizado às 14:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista 6489 novas infeções e mais 61 óbitos por covid-19. Ao todo, mais de 249 mil pessoas ficaram infetadas e 3762 morreram. Já há 163 mil recuperados. O número de internados em UCI bate recorde.

No dia em que foi aprovada no Parlamento a renovação do estado de emergência, Portugal contabiliza um total de 249.498 infeções causadas pelo novo coronavírus. Esta é a sexta vez, desde o início da pandemia, em que o boletim epidemiológico apresenta um valor diário superior a seis mil casos (6489). O recorde diário de infeções foi registado na quinta-feira, com 6994 novos casos. O dia com mais óbitos foi 16 de novembro, com 91 vítimas mortais.

60% dos novos casos no Norte

Olhando isoladamente para as regiões, o Norte regista mais 3630 infeções (quase 60% do total de hoje), elevando para 128.202 o número total de casos na região. Lisboa e Vale do Tejo soma 1805 novos contágios (totaliza 86.605), o Centro tem mais 799 (em 23.720), o Alentejo mais 135 (4960) e o Algarve mais 90 (4549). No arquipélago dos Açores, há mais 29 infetados (total de 713) e a Madeira conta mais 1 (749).

Cinco vítimas tinham menos de 59 anos

Face ao boletim de ontem, há agora mais 61 vítimas mortais, elevando para 3762 o número total de óbitos por covid-19 (1932 homens e 1830 mulheres). Mais de metade das vítimas (33) foram registadas na região Norte, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Centro e uma no Algarve.

Como tem vindo a ser regra, a grande maioria das vítimas (37) tinha 80 anos ou mais - 18 homens e 19 mulheres. Com 70 a 79 anos, morreram 15 pessoas (9 homens e seis mulheres), com 60 a 69 anos morreram quatro pessoas (três homens e uma mulher), quatro homens na faixa dos 50-59 e um na faixa dos 40-49.

Novo máximo de doentes em UCI

Depois de ontem ter sofrido uma queda, o número de doentes internados em enfermaria volta hoje a subir para 3079 (mais 62 do que ontem). A tendência de crescimento mantém-se nas unidades de cuidados intensivos (UCI), onde há hoje 481 doentes (mais 23) - o número é o mais alto desde o início da pandemia.

Por outro lado, o número de recuperados já vai em 163 mil, mais 5076 face ao relatório anterior. Contas feitas, subtraindo ao número total de infetados o número de óbitos e recuperados, há agora 82.736 doentes ativos, mais 1352 do que ontem.