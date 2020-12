Mais 63 mortos e 2436 novos casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:12, atualizado às 14:45 Facebook

Portugal regista esta terça-feira mais 63 mortes associadas à covid-19 e 2436 infeções pelo novo coronavírus. Em 24 horas, mais 5222 doentes recuperaram.

No total, registam-se 6254 mortes por covid-19 e 378656 casos de infeção pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia, em março.

Dos 63 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas, 26 dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo, 17 à zona Centro, 15 no Norte, quatro no Alentejo e um na Madeira. A maioria das vítimas tem 80 ou mais anos (24 homens e 20 mulheres), seguindo-se a faixa etária dos 70-79 anos (9 homens e quatro mulheres). Morreram ainda duas mulheres entre os 60-69 anos, outras duas mulheres entre 50-59 anos e dois homens entre 40-49 anos.

Em relação aos 2436 novos casos divulgados esta terça-feira, é a zona Norte que tem mais notificações (1047), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 639), a região Centro (428), o Alentejo (232), a Madeira (39), o Algarve (38) e os Açores (13).

Destaque para o número de doentes recuperados da covid-19: são mais 5222, elevando o total para 304.825.

Sob vigilância das autoridades de saúde estão mais 1185 pessoas, num total de 86.334 contactos, e há 67.577 casos ativos, menos 2849 em relação a segunda-feira.

Ao nível dos internamentos, há 3095 pessoas hospitalizadas (menos 63) e 508 estão em unidades de cuidados intensivos (mais seis).