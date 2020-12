Mais 68 mortes na quarta-feira com menos casos desde 21 de outubro

Rita Salcedas Hoje às 14:02, atualizado às 14:22 Facebook

Portugal regista, esta quarta-feira, 3384 casos e 68 mortes por covid-19. No total, mais de 303 mil pessoas já ficaram infetadas com o novo vírus.

Foram contabilizados, face a terça-feira, mais 3384 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico de hoje, elevando para 303.846 o número total de casos desde março. Desses, 75.755 correspondem a doentes ativos, dos quais 747 foram registados até à meia-noite. Esta foi a quarta-feira com menos novos infetados desde 21 de outubro, quando se registaram 2535 contágios. Com mais 2569 recuperados, o total de doentes dados como curados sobe para 223.446.

A região Norte contabiliza mais 1857, o que equivale a cerca de 55% do total de novos casos, elevando para 159.642 o número total de infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 939 novos contágios (e um total de 100 mil). Na região Centro, há mais 401 casos (em 30.426), no Alentejo mais 85 (em 6368), e no Algarve mais 74 (em 5425). O arquipélago dos Açores regista 22 novos casos (em 1061) e o da Madeira mais seis casos (920).

Morreram em Portugal mais 68 pessoas - há, agora, 4645 óbitos a lamentar (2420 homens e 2225 mulheres). É também o Norte a região onde foram contabilizados mais vítimas (36). Em Lisboa e Vale do Tejo, registaram-se 23, no Centro sete e no Alentejo duas. Como tem vindo a ser regra, a grande maioria das vítimas (44) tinha 80 anos ou mais - 19 homens e 25 mulheres. Com 70 a 79 anos, morreram 18 pessoas (16 homens e duas mulheres) e ainda quatros homens na faixa etária dos 60-69 e dois entre os 40 e os 49 anos.

Internados em enfermaria estão hoje 3338 doentes (mais 63 do que ontem). Em unidades de cuidados intensivos o número subiu para 525 (mais quatro do que ontem). Sob vigilância das autoridades de saúde, estão 78.815 cidadãos, menos 1148 do que ontem.