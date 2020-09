Mais 691 infetados e três mortes por covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 14:17, atualizado às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Há mais 691 casos e três novas mortes por covid-19 em Portugal. Ao todo, contam-se 71.156 infetados e 1931 vítimas mortais. Há mais 386 doentes já recuperaram.

O número diário de novos infetados, que na quarta-feira foi de 802, desceu hoje para 691, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Há mais 302 doentes ativos face a ontem, de um total de 22.549, e mais 386 doentes recuperados (de 46.676).

Dos 691 novos casos, 321 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (que contabiliza 36.299), o que representa 46% do total de infetados. Segue-se o Norte, com mais 267 casos (38%), de um total de 25.606. No Centro, há mais 73 infetados (em 5833), no Alentejo mais 11 (em 1382) e no Algarve mais 16 (1466). O arquipélago da Madeira soma mais um infetado, de um total de 211, e nos Açores há mais dois casos, elevando o quadro global para 259.

Face ao último balanço, morreram em Portugal mais três pessoas com covid-19 (igual número foi contabilizado ontem), elevando para 1931 o número total de mortes. As vítimas mortais - duas registadas em Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Centro - são um homem e uma mulher com 80 anos ou mais e uma mulher na faixa etária dos 60-69 anos.

O número de internamentos continua a seguir a tendência de aumento: há agora mais 17 pessoas em enfermaria (total de 588) e mais oito em unidades de cuidados intensivos (85).

Sob vigilância, estão 41.696 pessoas, mais 931 por comparação a quarta-feira.