Mais 7 mortos e 313 infetados por covid-19 em Portugal

Há mais sete óbitos e mais 313 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo a Direção-Geral da Saúde. Doentes recuperados são mais 318.

No total, desde o início da pandemia, em março, Portugal contabiliza 1712 óbitos de covid-19 e 49692 casos de infeção pelo novo coronavírus. Já conseguiram recuperar da doença 34687 pessoas.

Há ainda 1544 pessoas a aguardar pelos resultados do teste ao novo coronavírus. Desde março, existiram 429254 casos suspeitos em Portugal.

Das sete vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, seis foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (582 mortes no total) e um óbito ocorreu na região do Alentejo (20 mortes no total). Três vítimas mortais tinham entre 70 e 79 anos e quatro tinham mais de 80 anos.

Foram registados mais 253 novos casos na região lisboeta (25110 no total), 26 novas infeções no Norte (18441), mais cinco no Centro (4392), 14 no Alentejo (667) e 11 no Algarve (817). Nos Açores, há mais um caso positivo de covid-19 (160) e na Madeira foram registadas mais três infeções (105).