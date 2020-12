Mais 70 mortes por covid-19 em dia com mais de quatro mil novos infetados

Rita Salcedas Hoje às 14:03, atualizado às 14:18 Facebook

Dois dias depois de ter ultrapassado as cinco mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia, Portugal regista esta quarta-feira mais 70 óbitos e 332 073 infetados.

Há mais 4097 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje, que eleva para 332 073 o número total de casos confirmados desde março. Desses, 72 181 correspondem a doentes ativos, mais 1755 do que ontem. Quanto a doentes recuperados, há hoje mais 2272, ao todo 254 700.

A região Norte contabiliza mais 1584 infetados, o que equivale a cerca de 51% do total de novas infeções, elevando para 174.612 o número total de infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1157 novos contágios (e um total de 108 053). Na região Centro, há mais 555 casos (em 34 127), no Alentejo mais 163 (em 7153), e no Algarve mais 97 (em 5886). O arquipélago dos Açores regista 28 novos casos (em 1235) e o da Madeira mais 21 casos (1007).

Portugal, que no balanço de segunda-feira ultrapassou a barreira dos cinco mil óbitos, regista hoje mais 70 vítimas mortais - 5192 desde o início da pandemia. Trinta vítimas foram registadas na região Norte, 21 em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Centro e seis no Alentejo. Quanto às idades, 48 pessoas tinham mais de 80 anos (29 homens e 19 mulheres), 14 tinham entre 70 e 79 anos (13 homens e uma mulher) e seis homens tinham entre 60 e 69 anos.

O número de doentes internados em enfermaria continua a aumentar: há mais 69 (num total de 3332). Em unidades de cuidados intensivos, há mais cinco pacientes (em 504).