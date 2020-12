Mais 72 mortos, no dia em que o país ultrapassa os 300 mil casos de covid-19

JN Hoje às 14:34 Facebook

Portugal ultrapassou, esta terça-feira, os 300 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia. Um dia marcado pela morte de mais 72 pessoas, num obituário já com 4 577 nomes.

A um dia de completar nove meses sobre a confirmação dos dois primeiros casos de covid-19 no país, Portugal contabilizou até agora 300 462 infeções associadas à doença causada pelo vírus da SARS-Cov-2, mais de metade no mês de novembro. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas 2401 pessoas foram confirmadas com o vírus, o número mais baixo desde 20 de outubro, com 1876 novos casos.

Portugal tem neste momento 75008 casos ativos, menos 5606 do que no dia anterior. O número de recuperados aumentou também substancialmente. Desde segunda-feira mais 7935 pessoas recuperaram da covid-19. Mais de 79 mil pessoas estão ser vigiadas pelas autoridades de saúde - são menos 1514 pessoas do que há 24 horas.

A região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia com 43 óbitos e 1300 infetados em 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 538 novos casos e 11 mortes, o Centro com 349 infetados e 13 mortes, Alentejo com 129 infetados e três vítimas mortais e o Algarve com 48 casos e duas mortes. A Madeira tem 20 novos casos e os Açores mais 17 infetados num dia. As regiões autónomas não registaram qualquer morte esta segunda-feira.

Das 72 vítimas mortais, 48 tinham mais de 80 anos (20 homens e 28 mulheres), 15 tinham entre 70 e 79 anos (nove homens e seis mulheres), cinco tinham entre 60 e 69 anos (quatro homens e uma mulher), um homem tinha entre 50 e 59 anos, outro tinha entre 40 e 49 anos, uma mulher tinha entre 30 e 39 anos e outra tinha entre 20 e 29 anos.

Nos hospitais portugueses há agora 3275 pessoas internadas com covid-19, menos 67 doentes do que na segunda-feira. Já nos cuidados intensivos, há menos quatro pessoas a precisar de maiores cuidados - no total são 521 infetados em UCI.