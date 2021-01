Mais 3384 infetados e 73 mortes por covid-19: uma delas na casa dos 30 anos

Este domingo há 73 mortes associadas à covid-19 (o mesmo número de sábado) e 3384 novas infeções. Em 24 horas, recuperaram da doença 2385 pessoas. Internamentos voltam a disparar: mais 186 nas últimas 24 horas.

Um dia depois de Portugal ter ultrapassado a barreira dos sete mil mortos por covid-19, foram contabilizadas mais 73 mortes por SARS-CoV-2 no país, o mesmo valor de sábado. Desde o início da pandemia, morreram 7118 pessoas e mais de 427 mil contraíram o vírus. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de 3384 novos casos da doença, uma ligeira subida face aos 3241 de sábado.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é novamente a que apresenta maior crescimento de casos: 1232 de um total de mais de 138 mil. Segue-se o Norte, com 1218 casos (mais de 215 mil). Na região Centro há mais 605 (em 50.247), no Alentejo mais 155 (em mais de 11.600) e no Algarve mais 133 (em 8148). O arquipélago dos Açores regista 16 novos casos (em 1929) e o da Madeira 25 (1696 no total).

A maioria das vítimas mortais - 36 - foi também registada na região de Lisboa, havendo ainda 17 no Norte, dez no Centro, nove no Alentejo e uma no Algarve.

De referir que, este domingo, há registo de mais uma morte por covid-19 (de um homem) na casa dos 30 anos, havendo ainda a lamentar 44 mortes de pessoas com mais de 80 anos, 18 entre os 70 e os 79 anos, sete na casa dos 60 anos, dois entre os 50 e os 59 e uma na casa dos 40 anos.

Internados voltam a ultrapassar os três mil

O número de doentes internados nos hospitais voltou a subir: são hoje mais 186 (3044 no total). Em unidades de cuidados intensivos há mais oito pacientes (500).