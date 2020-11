Mais 73 mortos e 4 788 casos de covid-19 em Portugal

JN Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou, este domingo, 4788 casos de covid-19. Nas últimas 24 horas morreram 73 pessoas, quando o número de internados está num máximo histórico: 3 151.

É domingo, e pandemia parece ter abrandado. Os número agora divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), coligidos até à meia-noite de sábado, evidenciam uma quebra entre os novos infetados para um patamar inferior ao do domingo anterior. Os 4788 casos positivos identificados no documento da DGS, além de um decréscimo de 1247 infeções relativamente às 6035 do dia 15, representam, ainda, o registo mais baixo dos últimos 11 dias, com o total de infetados agora em 260758.

Nas últimas 24 horas, os óbitos subiram para 3 897, com mais 73 vidas perdidas para a doença.

A ministra da Saúde admitiu, sábado, que a situação nos hospitais está difícil. Domingo, os números comprovam: são 3 151 os internados (mais 126 do que no dia anterior) e 491 os doentes mais graves, com mais seis a darem entrada nas unidades de cuidados intensivos durante o sábado.

Quebra no Norte e em Lisboa e aumento de casos no Centro, relativamente ao domingo anterior

A Região Norte continua a ser a mais afetada, registando mais 3091 casos, para um acumulado de 135363 infeções desde que a epidemia foi detetada em Portugal, a 2 de março.

De um domingo para o outro, registo para uma quebra de novas infeções na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), que desceu abaixo dos mil casos pela segunda vez em 15 dias, hoje, com 844 novos casos, menos 293 que os 1137 do dia 15.

Na Região Centro, em vez quebra relativamente ao domingo anterior houve aumento, com 637 novos casos registados,um total de 25 013 desde o ínicio da pandemia.

Alentejo e Algarve também registam aumento de casos. No primeiro caso, são 112 hoje, mais 50 que os 72 do domingo anterior, para um acumulado de 5169. Na zona mais austral do país, a subida foi de 73 casos, enquanto o total vai agora em 4679.

Nas ilhas, registou-se um decréscimo de novos casos em ambos os arquipélagos. Nos Açores foram anotados 18 novas infeções, menos oito que as 26 do domingo anterior (779 no total de sempre), enquanto na Madeira a quebra foi menor: de 16 para 13, menos três, portanto, de um domingo para outro.