Mais de três mil infetados e 74 mortos por covid-19: nova vítima na casa dos 20 anos

Portugal contabiliza, esta terça-feira, mais 3336 infetados com covid-19, num dia em que soma 74 mortos à lista de vítimas, que vai já em 6751. Recuperaram 6112 doentes e há menos 37 internados nos hospitais portugueses. Morreu mais um infetado entre os 20 e os 29 anos.

Após três dias consecutivos com novos casos de infeção por SARS-CoV-2 inferiores a três mil, Portugal volta esta terça-feira a superar essa barreira, somando 3336 novos casos de covid-19 e ultrapassando, assim, os 400 mil infetados.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de uma subida do número de mortes: são 74, depois dos 58 de ontem.

Recuperaram da doença 6112 pessoas, num total de 327 794.

A região Norte contabilizou mais 1494 infetados, elevando para mais de 204 mil o número total de infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 995 novos contágios (e um total de quase 129 mil). Na região Centro, há mais 628 casos (em mais de 45 mil), no Alentejo mais 52 (em mais de 10.300), e no Algarve mais 90 (em 7259). O arquipélago dos Açores regista 27 novos casos (em 1749) e o da Madeira mais 50 casos (1526).

Mais uma morte entre os 20 e os 29 anos

Desde o início da pandemia, em março, morreram 6751 infetados: 74 nas últimas 24 horas. Desse total diário, 33 mortes foram contabilizadas em Lisboa e Vale do Tejo, 24 no Norte, nove no Centro, seis no Alentejo, uma no Algarve e outra nos Açores.

De referir que esta terça-feira há mais uma morte (um homem) entre os 20 e os 29 anos. Além disso, três pessoas tinham entre 50 e 59 anos, seis tinham entre 60 e 69, 19 estavam na casa dos 70 e 45 tinham mais de 80 anos.

Menos 37 internados e menos 17 pacientes em UCI

O número de doentes internados em enfermaria desceu: há menos 37 (num total de 2930). Em unidades de cuidados intensivos há menos 17 pacientes (486).