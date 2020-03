Mais 76 casos em 24 horas. Há 245 infetados em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 12:05, atualizado às 12:24 Facebook

O número de infetados com o novo coronavírus em Portugal subiu de 169 para 245, segundo o mais recente balanço.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país, divulgado este domingo de manhã pela Direção-Geral da Saúde, o número de infeções com Covid-19 aumentou em 76 desde sábado, para um total de 245 casos (134 homens e 11 mulheres), havendo neste momento 14 cadeias de transmissão ativas. Do total de doentes, 139 estão internados, nove dos quais em cuidados intensivos, e dois recuperados. A aguardar resultado laboratorial estão ainda 281 suspeitos.

Dos casos confirmados, 47 foram importados de territórios estrangeiros: Espanha (16), Itália (14), França (9), Suíça (5), Bélgica (1), Andorra (1) e Alemanha e Áustria (1). Quanto às áreas de residência, a maior parte dos doentes infetados (116) vive na zona da Grande Lisboa, seguindo-se a região Norte com 103 casos, a zona Centro e o Algarve com 10 casos cada um, países estrangeiros com cinco e os Açores um caso.

Desde 1 de janeiro, registaram-se 2271 casos suspeitos, dos quais 1746 foram infirmados. Em vigilância pelas autoridades de saúde, estão 4592 pessoas.