Mais 78 mortes e 4369 novos casos de covid-19

Esta segunda-feira há registo de mais 78 mortes por covid-19 e 4369 casos positivos pelo novo coronavírus. Em 24 horas foram internados mais 127 doentes.

Portugal inicia a primeira semana do ano 2021 com um total de 7196 óbitos associados à covid-19 e 431.623 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, desde o início da pandemia, em março de 2020.

Das 78 vítimas mortais assinaladas esta segunda-feira, 33 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (2512 no total), 18 no Norte (3279), 15 na zona Centro (1045), dez no Alentejo (249), uma no Algarve (74) e uma na Madeira (15). São 53 pessoas com 80 anos ou mais (24 homens e 29 mulheres), 12 entre os 70-79 anos (seis homens e seis mulheres), oito pessoas na faixa etária dos 60-69 anos (seis homens e duas mulheres), quatro entre os 50-59 anos (três homens e uma mulher) e uma mulher entre os 40-49 anos.

Em relação aos 4369 novos casos assinaladas no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), 1570 foram confirmados na região Norte (216.601 no total), 1437 em Lisboa e Vale do Tejo (139.957), 644 na zona Centro (50.891), 383 no Alentejo (12.066), 188 no Algarve (8336), 89 nos Açores (2018) e 58 na Madeira (1754).

O número de casos ativos ultrapassou os 80 mil: são mais 2407 em relação a domingo, que elevam o total para 80.008.

Conseguiram recuperar da doença mais 1884 doentes, nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia são agora 344.419 os recuperados da covid-19.

As autoridades de saúde têm mais 355 contactos sob vigilância, num total de 94.749 pessoas.

Há esta segunda-feira mais 127 doentes com covid-19 internados, num total de 3171, e mais dez estão em unidades de cuidados intensivos, que prestam cuidados a um total de 510 pessoas.