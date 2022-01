Mais 80 internados no terceiro dia seguido com mais de 30 mortes

Hoje às 14:22 Facebook

Portugal registou 33 mortes e 32271 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O número de internados subiu para 1813, mais 80 de ontem para hoje.

A Direção-Geral da Saúde contabilizou 32271 novos caos de covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual foram registadas 33 mortes, tantas como ontem, depois das 34 de sexta-feira, naquele que é o terceiro dia seguido com mais de 33 óbitos. Desde o início da pandemia, foram identificadas 1884974 infeções, às quais estão associadas 19303 óbitos.

Nos hospitais, há mais 80 internados. É o segundo valor mais alto de internamentos de um dia para o outro desde fevereiro passado, só superado pelos 139 internamentos do dia 10 deste mês. Do total de 1813 pessoas acamadas, 168 são doentes considerados graves, mais cinco do que no domingo.

Pelo segundo dia seguido foi registada uma morte no escalão dos 20-29 anos. Ontem morreu uma mulher e hoje um homem, elevando para 17 o total de vítimas da covid-19 nesta faixa etária, desde o início da pandemia. Destaque, ainda, para a morte de uma mulher com mais de 50 anos e de um homem com mais de 60.

Dos 33 óbitos reportados pela DGS no boletim deste sábado, 23 tinham mais de 80 anos - 70% do total diário, acima da média global neste escalão, que representa 65% das vidas perdidas para a covi-19 desde o início da pandemia, com 12498 mortes do total de 19303.

No escalão dos 70-79 anos foram registadas sete mortes, o que representa 21% do total diário, percentagem idêntica à global nesta faixa etária, que perdeu 4194 vidas desde o início da pandemia (22% do total nacional).