Mais 81 mortes e menos de três mil novos casos de covid-19, metade a Norte

Um dia depois de ter ultrapassado as cinco mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia, Portugal regista esta terça-feira mais 81 óbitos e 2905 infetados. Mais de 6500 doentes recuperaram.

Há mais 2905 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje, que eleva para 327.976 o número total de casos confirmados desde março. Desses, 70.426 correspondem a doentes ativos, menos 3761 do que ontem. Quanto a doentes recuperados, o número engrossa: há mais 6585 pessoas dadas como curadas, e o total sobe para 252.428.

A região Norte contabiliza mais 1584 infetados, o que equivale a cerca de 54,5% do total de novas infeções, elevando para 172.536 o número total de infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 758 novos contágios (e um total de 106.896). Na região Centro, há mais 418 casos (em 33.572), no Alentejo mais 40 (em 6990), e no Algarve mais 75 (em 5789). O arquipélago dos Açores regista 15 novos casos (em 1207) e o da Madeira mais 15 casos (986).

Portugal, que no balanço de segunda-feira ultrapassou a barreira dos cinco mil óbitos, regista hoje mais 81 vítimas mortais - 5122 desde o início da pandemia. Quarenta e quatro vítimas foram registadas na região Norte, 22 em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Centro, uma no Alentejo e outra nos Açores. Quanto às idades, 57 pessoas tinham mais de 80 anos (25 homens e 32 mulheres), 13 tinham entre 70 e 79 anos (dez homens e três mulheres), dez tinham entre 60 e 69 anos (sete homens e três mulheres), e morreu ainda um homem na faixa etária dos 50-59 anos.

O número de doentes internados em enfermaria, que ontem registou um aumento de 99 face ao dia anterior, desce hoje para 3263 (menos 104). Em unidades de cuidados intensivos, há menos 14 pacientes, o que diminui o total de internados para 499.