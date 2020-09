Mais 884 casos e oito mortes por covid-19 em Portugal

Rita Neves Costa Hoje às 14:26 Facebook

Oito pessoas morreram de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 1 944. Com mais 884 casos, foram já diagnosticadas 72 939 infeções pelo novo coronavírus desde março.

Portugal soma 1 944 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, a 2 de março, depois de registar, este sábado, mais oito vítimas mortais da doença provocada pelo vírus da SARS-CoV-2. Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 884 casos positivos, elevando o total para 72 939.

O número de doentes recuperados subiu para 47 380, ou seja, este sábado foram registados mais 377. Neste momento, há 23 615 casos ativos - maios 499 do que no dia anterior.

Das oito vítimas mortais, seis foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma residia no Norte e outra no Centro. Os doentes com covid-19 que faleceram nas últimas 24 horas foram sete mulheres - duas com idades entre os 60 e os 69 anos e cinco com mais de 80 anos - e um homem, também com idade superior a 80 anos.

Os novos casos tiveram também mais peso em Lisboa, com mais 472 doentes, segue-se o Norte com mais 292, o Centro mais 62, o Alentejo tem mais 20, o Algarve com 30 novos doentes, os Açores mais cinco e a Madeira com três novos casos.

O número de doentes internados desceu face a ontem, há menos nove pessoas internadas (615 no total) e também menos um doente nos cuidados intensivos (85).

A pandemia de covid-19 já causou a morte a mais de 990 mil pessoas e infetou mais de 32,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo o último balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.