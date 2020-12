Mais 89 mortos e 4602 casos de covid-19 em 24 horas

Sandra Alves Hoje às 14:27, atualizado às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quarta-feira, há mais 89 óbitos associados à covid-19 e 4602 novas infeções pelo novo coronavírus. Mais 3621 doentes conseguiram recuperar e há menos de três mil internados.

Portugal regista um total de 6343 mortes por covid-19 e 383.258 casos confirmados de infeção, desde o início da pandemia, em março.

Esta quarta-feira, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica que ocorreram mais 89 óbitos nas últimas 24 horas, dos quais 40 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 32 no Norte, 14 na zona Centro e três no Alentejo. São 66 pessoas com 80 ou mais anos (22 homens e 40 mulheres), 22 pessoas entre os 70-79 anos (15 homens e sete mulheres), três homens na faixa etária dos 60-69 anos e um homem e uma mulher entre 50-59 anos.

Em relação aos 4602 novos casos positivos detetados, 1811 estão no Norte do país, 1647 em Lisboa e Vale do Tejo, 791 no Centro, 322 no Alentejo, 151 no Algarve, 38 na Madeira e 22 nos Açores.

Contabilizam-se mais 3621 doentes recuperados, num total de 308.446 pessoas que consideram vencer a covid-19, e há mais 892 casos ativos, elevando este número para 68.469.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 87.043 contactos, mais 709 em relação ao dia de terça-feira.