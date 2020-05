Mais nove mortes e 187 infetados com covid-19 em Portugal

Mariana Albuquerque Hoje às 13:14, atualizado às 13:31 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais nove vítimas mortais por covid-19. Desde o início do surto já morreram 1184 infetados no país.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) enviado esta quinta-feira, há mais nove mortes por covid-19 em Portugal (ontem tinham sido registados 12 óbitos).

Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já matou 1184 cidadãos. Em relação ao número de infetados, houve um aumento de 187 doentes nas últimas 24 horas (inferior ao crescimento de ontem, de 219). O número total de pessoas que contraíram SARS-Cov-2 é, assim, de 28319.

Menos 12 internados e mais cinco doentes em UCI

De sublinhar ainda que os internados voltaram a baixar: são agora 680, menos 12 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão mais cinco pacientes (108 no total).

Foram registadas, esta quinta-feira, mais 16 recuperações. Há, agora, 3198 pessoas consideradas curadas desde o início do surto em Portugal.

No que toca às regiões, o Norte permanece como o mais afetado pelo vírus: são 674 mortes e 16166 doentes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 259 vítimas mortais e 7767 infetados e o Centro com 221 mortes (as mesmas de ontem) e 3569 pessoas com o novo coronavírus.

No Algarve, registam-se as mesmas 14 mortes e 354 infetados. No Alentejo mantém-se apenas um óbito e 238 infetados.

O concelho de Lisboa é o que regista mais casos no nosso país (1835), seguido de Vila Nova de Gaia (1463), Porto (1311), Matosinhos (1220) e Braga (1153).

Desde o início do surto, morreram 608 mulheres e 576 homens, a maior parte deles com mais de 80 anos.