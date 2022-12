Mais 90 milhões regressaram ao transporte público

Recuperação foi mais rápida nas comunidades intermunicipais do que no Porto e em Lisboa.

O número de passageiros a usar o transporte público recuperou em 2021, mas ainda esteve longe da procura registada em 2019, antes da pandemia de covid-19. As verbas dos programas destinados à redução tarifária e à densificação da oferta foram determinantes para garantir a realização dos serviços essenciais à população.

No ano passado, foram transportados cerca de 516 milhões de passageiros, o que representa "um aumento de 18% [cerca de 90 milhões de clientes] relativamente a 2020, mas, ainda assim, cerca de 30% inferior ao número de passageiros transportados em 2019 [748,2 milhões]". Os dados constam do 3.º relatório do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) e 2.º do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), apresentado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).