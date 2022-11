Mais acidentes com trotinetas e mais graves fazem soar campainhas

Inês Malhado Hoje às 09:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Só este ano já se registaram quase 500 acidentes na área da PSP que alerta para um crescimento a par com a gravidade dos ferimentos. Cada vez mais vítimas chegam às urgências de Lisboa. Perante a falta de regras para a circulação, a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) insiste numa alteração à lei.

A praga de trotinetas em Portugal já não é recente e a pressão para chegar a medidas de segurança é cada vez mais notória face aos acidentes que chegam à PSP. Entre janeiro e novembro deste ano, registaram-se 489 acidentes com trotinetas, que provocaram 395 feridos leves e 13 graves, segundo a PSP, como revelou ao JN. Um número que quase duplicou quando comparado com os 289 acidentes (244 feridos leves e sete graves) que ocorreram em 2021, sendo o pior registo desde 2019, quando se registaram 169 acidentes, com 119 feridos leves e três graves.

Estes acidentes envolveram tanto os utilizadores que seguiam nas trotinetas elétricas, como também os condutores de outros veículos automóveis. Entre 2019 e novembro deste ano, a PSP regista um subida do número de sinistros, acompanhado pelo aumento da sua gravidade, "atendendo à evolução do número de feridos leves e graves".