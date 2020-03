Mais Câmaras encerram serviços para ajudar a travar propagação do coronavírus

Esta quinta-feira, há novos anúncios de encerramento de serviços por parte de várias Câmaras Municipais, no sentido de ajudar a travar a propagação do novo coronavírus e o aumento das infeções por Covid-19.

Vila do Conde

A Câmara de Vila do Conde decidiu fechar o Teatro Municipal, as piscinas, a biblioteca e os pavilhões desportivos em todo o concelho. Mantém-se, por agora, a realização da feira semanal e de todas as atividades desportivas ao ar livre, desde que sem público.

Depois das mais recentes orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), a autarquia anunciou novas medidas preventivas, que entraram de imediato em vigor. Assim, fecham as piscinas e todos os pavilhões desportivos do concelho, mantendo-se apenas os treinos locais de atletas de alta competição. Encerra o Teatro Municipal, o auditório, a biblioteca, o Centro de Memória, os museus e os postos de turismo e está, até novas ordens, suspenso o programa de desporto sénior.

Mantém-se apenas a funcionar o Centro da Juventude, onde está o Conservatório de Música, um instituto de inglês e a Escola de Dança.

Já a feira semanal, por ser ao ar livre, realiza-se á sexta-feira sem restrições.

A autarquia pede ainda a todos que, sempre que possível, evitem a deslocação presencial aos serviços municipais, utilizando, em alternativa, o e-mail.

Caminha

A Câmara Municipal de Caminha anunciou medidas de contenção, a manter até à Páscoa e que abrangem limitação do acesso aos seus serviços em número de pessoas e cancelamento de vários eventos e iniciativas.

As orientações do município estendem-se até ao dia 12 de abril (domingo de Páscoa). Segundo a autarquia, "sem prejuízo das reavaliações que vierem a ser justificadas pela alteração da pandemia e pelas orientações da Direção-Geral da Saúde e do Governo".

Por agora está condicionada a utilização de equipamentos desportivos e culturais, para treinos e competições oficiais de equipas e atletas federados, sem público a assistir, e atividades curriculares que se mantiverem.

Biblioteca, Ludoteca, Museu e diversos Núcleos Museológicos de Caminha, continuam a receber visitas, mas "não podendo ser recebidos grupos com mais de 30 pessoas, de uma só vez."

"Até nova avaliação, o atendimento dos serviços municipais decorrerá dentro da normalidade podendo, no entanto, o máximo responsável no local determinar o condicionamento do acesso ao mesmo de acordo com o número de pessoas a atender", avança a Câmara Municipal de Caminha.

Todos os eventos públicos foram adiados ou cancelados, entre eles, uma encenação ao vivo da Via Sacra agendada para dia 10 de abril em Vile e a Maior Mesa da Páscoa agendada para dia 11 de abril em Vila Praia de Âncora.



Cinfães

Em comunicado, a Câmara de Cinfães anunciou que vai suspender a utilização das piscinas municipais e dos restantes equipamentos desportivos.

Refere que também decidiu suspender os eventos desportivos agendados para março e abril, as atividades culturais previstas para o auditório municipal e o programa Férias em Movimento.

Ficará igualmente suspensa a abertura ao público da biblioteca municipal, do posto de turismo, do Museu Serpa Pinto e do Centro Interpretatvo do Vale de Bestança.

As feiras quinzenais em Cinfães, Souselo e Nespereira, e a Feira da Terra também não se vão realizar, acrescenta a autarquia.

Esposende

Em comunicado, a Câmara de Esposende adianta que, no âmbito das medidas de prevenção do novo coronavírus, decidiu encerrar, "previsivelmente" até 3 de abril, vários equipamentos, como biblioteca, museu, Centro Interpretativo de São Lourenço, Casa Viana de Lima, Casa da Juventude e Centro de Educação Ambiental.

Foi também suspensa a atividade das piscinas e dos equipamentos desportivos municipais.

Decretou ainda a suspensão dos eventos e atividades promovidos pelo município ou em articulação com outras entidades, designadamente juntas de freguesia, empresas municipais, instituições e associações.

Foram igualmente suspensas as atividades desenvolvidas em espaço público municipal e em equipamentos municipais, nomeadamente no Auditório Municipal, Centro de Informação Turística, Fórum Rodrigues Sampaio, Auditório da Biblioteca Municipal e Sala Polivalente da Casa da Juventude.

O município decidiu ainda condicionar o acesso ao Mercado Municipal a um "número restrito de pessoas em simultâneo", bem como à feira quinzenal de Esposende.

Torres Vedras

A Câmara de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, encerra diversos espaços municipais e suspende atividades, deslocações ao estrangeiro e licenças para eventos, entre esta quinta-feira e 14 de abril, para reduzir o risco de contágio do novo coronavírus.

Entre as medidas está o encerramento de equipamentos municipais: arquivo, biblioteca, Centro de Educação Ambiental, centros de interpretação, castelo, galerias municipais, Fábrica das História Jaime Umbelino, loja, Museu Municipal Leonel Trindade, postos de turismo de Torres Vedras e Santa Cruz e Teatro-cine.

A autarquia decidiu também suspender todos os eventos culturais, sociais e desportivos que ia promover, as feiras, as deslocações de autarcas e funcionários ao estrangeiro, o licenciamento de eventos em todo o concelho, a cedência de espaços e autocarros municipais e o atendimento presencial em sala por técnicos no Edifício Multisserviços, privilegiando a comunicação por telefone, correio eletrónico ou teleconferência.

Barcelos

A Câmara de Barcelos decidiu encerrar ao público, por tempo indeterminado, um conjunto de equipamentos e serviços, mas a feira semanal e o mercado mantêm-se em funcionamento.

Em comunicado, o município refere que foram encerrados os pavilhões municipais, piscinas, museus, Posto de Turismo, Torre Medieval, Biblioteca, Arquivo Municipal, Casa da Juventude e albergue da Casa da Recoleta.

A agenda do Theatro Gil Vicente foi cancelada e foram suspensos os programas educativos municipais desenvolvidos nas escolas do concelho e os programas desportivos e culturais municipais.

O município decidiu ainda suspender visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural, incluindo visitas de estudo que recorram ao serviço de transportes da autarquia. Foram encerrados todos os balcões de atendimento municipais, com exceção do Balcão Único.

Mangualde

A Câmara de Mangualde decidiu encerrar todos os equipamentos municipais, até ao dia 28, e aconselhou as coletividades locais a seguirem as recomendações das autoridades, devido ao Covid- 19.

Atendendo às orientações da Direção-Geral da Saúde e do plano de contingência municipal para o Covid- 19, a autarquia vai encerrar as piscinas, a biblioteca, o estádio, o pavilhão, o posto de turismo e a loja social.

Mafra

A Câmara de Mafra, no distrito de Lisboa, encerra até 30 de abril diversas instalações municipais e suspende atividades como medida cautelar para minimizar o risco de contágio do novo coronavírus.

A autarquia decidiu encerrar piscinas, pavilhões e ginásios, na área do desporto; bibliotecas, auditórios, galerias e o museu, no setor cultural; e os postos de turismo de Mafra e Ericeira.

Até 30 de abril, estão também suspensas as atividades desportivas, culturais, sociais, de turismo e lazer promovidas pelo município ou por outras entidades que utilizem as instalações municipais, apoios logísticos do município a atividades promovidas por associações ou outras entidades e feiras.

Continuam abertos os serviços de atendimento ao público, os serviços de apoio à família enquanto as escolas permanecerem abertas (refeições, prolongamento de horários e atividades para crianças durante as pausas letivas), os mercados municipais de Mafra e da Ericeira, os parques e jardins municipais e as incubadoras de empresas da Ericeira e Mafra.

Guarda

A Câmara Municipal da Guarda cancelou feiras ao ar livre, atividades com idosos, espetáculos culturais, encerrou piscinas e limitou a utilização de equipamentos desportivos, no âmbito do Plano de Contingência da doença Covid-19.

Segundo o município, foi decidido o cancelamento das feiras e mercados ao ar livre no concelho da Guarda, o encerramento do complexo de Piscinas Municipais até ao final do mês e o cancelamento de todas as atividades do Programa Guarda+65 (dirigido a idosos e reformados).

Foi também decidido, até ao final do mês, o cancelamento das atividades do Teatro Municipal da Guarda "que agreguem mais de 100 pessoas em cada evento" e dos espetáculos inseridos na iniciativa "Quadragésima", que estava agendada para o período da Quaresma e da Páscoa.

O município da Guarda refere ainda na nota que permite a utilização do Pavilhão Desportivo Municipal de São Miguel, do Pavilhão Gimnodesportivo da Guarda (INATEL) e do Pavilhão e Ginásio do Estádio Municipal, para treinos e jogos, "sempre que não se ultrapassem os 100 utilizadores em simultâneo (atletas, dirigentes e público)".

A autarquia permite também a utilização do Ginásio de Musculação, até ao limite de quatro pessoas em simultâneo, do Estádio Municipal (relvado e pista) e do Campo de Jogos do Zambito, para treinos e jogos, "sempre que não se ultrapassem os mil utilizadores em simultâneo (atletas, dirigentes e público)".