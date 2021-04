Mais casos do que há uma semana. R(t) e incidência sobem

Rita Salcedas Hoje às 14:04, atualizado às 14:27 Facebook

Portugal soma, esta segunda-feira, mais 271 casos e duas vítimas mortais de covid-19. Há mais novos infetados do que há uma semana, mas menos mortes. O índice de transmissibilidade e a taxa de incidência da doença também subiram.

Foram detetados, até à meia-noite, mais 271 casos de covid-19, o que eleva para 827 765 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete uma diminuição do número de casos face a domingo, quando houve 566 novos contágios, mas impera lembrar que é comum o registo de infetados diminuir às segundas-feiras devido ao encerramento de laboratórios e consequente redução do número de testes de diagnóstico aos fins de semana. Comparando com a segunda-feira passada, dia em que houve 159 contágios, regista-se hoje um aumento dos casos.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira aponta para mais 445 recuperados, reduzindo o número de casos ativos para 25 784 (-176).

A região Norte ultrapassa Lisboa e é hoje a que soma mais novos casos de infeção (70). Lisboa tem mais 60, o Alentejo mais 52, o Algarve mais 21 e a região Centro mais 18. Açores e Madeira somam 23 e 27 infetados, respetivamente.

Menos mortes e mais internados

O número de vítimas mortais associadas à doença (duas, uma no Norte e outra em Lisboa e Vale do Tejo) diminuiu, tanto em relação a ontem como em relação à segunda-feira passada, dias em que foram registadas seis mortes. Por outro lado, o número de internados sobe em relação a ontem: há mais 13 doentes (479 no total), com as unidades de cuidados intensivos a somarem mais seis doentes (119 ao todo).

Matriz de risco: Portugal cada vez mais perto do amarelo

Na matriz de risco hoje atualizado, que permite controlar a velocidade do desconfinamento, o valor do R(t) - o número médio de casos secundários que resultam de um primeiro - passou a barreira do 1. No anterior mapa, atualizado na sexta-feira, o Rt era de 1,02, estando agora nos 1,04 (1,03, se excluirmos as ilhas).

Quanto à taxa de incidência da doença nos últimos 14 dias, o valor geral subiu de 63,8 casos de infeção por 100 mil habitantes (na sexta-feira) para 70 casos. Tendo em conta só a análise de Portugal continental, o número fica nos 67,4.

António Costa avisou que as medidas da reabertura seriam revistas sempre que Portugal ultrapassasse os 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias ou sempre que o Rt ultrapasse o 1.