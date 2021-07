Incidência sobe e Rt baixa em dia com mais casos e 13 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 14:45 Facebook

Esta quarta-feira há 13 mortes por covid-19 e 3452 novos casos de infeção. Região de Lisboa com os valores diários mais elevados. Incidência aumentou e Rt desceu.

Portugal regista um total de 17.320 óbitos associados à covid-19 e 960.437 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde, desde março de 2020.

Em 24 horas há 13 mortes por covid-19, mais do dobro do valor registado na terça-feira (seis). Lisboa e Vale do Tejo notificou a morte de sete doentes, o Norte cinco e o Centro uma. Nove vítimas tinham 80 ou mais anos (seis homens e três mulheres). Há ainda a lamentar a morte de uma mulher entre os 70-79 anos, um homem na faixa etária dos 60-69 anos e um homem e uma mulher entre os 50 e 59 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista o valor mais alto de casos diários com 1341 infeções, do total nacional de 3452, e o Norte reportou mais 1194 infeções. As zonas do Centro e Algarve registam cada uma 358 casos, o Alentejo tem mais 115, os Açores mais 57 e a Madeira mais 29.

Conseguiram recuperar da doença mais 3264 pessoas (891.687 desde o início da pandemia), mas nos hospitais foram internados mais seis doentes positivos, elevando o total para 934. Em cuidados intensivos permanecem 200 pacientes em estado crítico.

Esta quarta-feira há mais 175 casos ativos (51.430) e as autoridades de saúde têm mais 248 contactos em vigilância, elevando para 80.475 as pessoas que estão infetadas e a recuperar no domicílio ou que tiveram um contacto de risco e estão obrigadas a cumprir isolamento profilático.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias aumentou a nível nacional para 428,3 (427,5 na segunda-feira). Considerando apenas o território continental, o valor mantém-se inalterado em 439,3 casos.

O risco de transmissibilidade Rt baixou para 1,01, tanto a nível nacional como continental (1,04 na atualização anterior).