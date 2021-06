Lisboa com 60% dos casos em dia com uma morte

Rita Salcedas Hoje às 14:10, atualizado às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista, este sábado, uma morte e 789 casos de covid-19, a maioria em Lisboa. Há menos seis pessoas internadas, mas mais cinco em cuidados intensivos.

Foram detetados mais 789 casos de covid-19, o que eleva para 856 740 o número total de casos confirmados desde março de 2020, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado. Com mais uma vítima mortal, no Norte, o balanço global de óbitos sobe para 17 045. Por outro lado, recuperaram da doença mais 776 pessoas (815 094 no total).

Nos hospitais, há menos seis internados do que no balanço anterior, estando hoje, ao todo, 300 pessoas a receber cuidados hospitalares por causa da covid-19, 77 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais cinco que ontem).

Mais casos do que há uma semana

O balanço de infetados reflete um aumento do número de casos tanto em comparação com sexta-feira (519 novos contágios) como com o sábado passado, dia em que houve 573 contágios, quando houve 852 034 casos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo soma 60,8% do total de casos (480), seguindo-se o Norte, com 154. No Centro, há mais 62 contágios, no Alentejo 14 e no Algarve 25. Nos Açores, há mais 44 infetados e na Madeira 10.