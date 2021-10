Mais casos mas menos internados em dia com nove mortes por covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:15 Facebook

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 828 casos e nove mortes associadas à covid-19.

O boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde contabiliza mais 828 doentes com covid-19, o que eleva para 1 077 186 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete um aumento do número de casos registados na terça-feira, quando houve 719 novos contágios, e também face à quarta-feira passada, dia em que houve 500 contágios.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira aponta, por ouro lado, para mais 622 doentes recuperados, aumentando o número de casos ativos para 30 034 (mais 197 que no dia anterior).

Como tem vindo a acontecer nos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma hoje mais novos casos de infeção (310), seguindo-se o Norte, com 236. No Centro, há mais 167 contágios, no Alentejo 50 e no Algarve 60. Nos Açores, há mais 10 infetados e na Madeira 4, embora o relatório de hoje reflita uma redução do número total de casos no arquipélago da Madeira, "por força da necessidade da transferência de nove casos para as respetivas regiões de ocorrência".

Doentes internados descem

O número de vítimas mortais associadas à doença - que subiu ligeiramente em relação a ontem e mais do que duplicou em relação ao mesmo dia da semana passada - aumentou para nove. Duas vítimas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo, duas no Algarve, uma no Centro, uma no Norte e outra nos Açores. Já o número de internados desceu: há hoje menos 10 doentes em enfermaria (335 no total) e menos dois em unidades de cuidados intensivos, com 54 doentes a receber cuidados especiais.