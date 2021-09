Mais casos mas menos mortes por covid-19 em Portugal

Hoje às 15:02 Facebook

Portugal registou mais seis mortes e 1231 novos casos de covid-19 revelou a Direção-Geral da Saúde no boletim diário desta terça-feira.

Os números representam uma descida no número de óbitos, mas um crescimento de casos em relação a ontem, em que tinham sido reportados 663 casos e 12 mortes relacionados com a doença causada pelo Sars-CoV-2. Na distribuição geográfica das mortes, Lisboa regista três, enquanto as regiões Norte, Centro e Alentejo têm mais um óbito cada uma.

A região Norte regista o maior número de novos casos (440), logo seguida de Lisboa (328), Centro (271), Algarve (114), Alentejo (50), Madeira (22) e Açores (6). Nas contas entre o número de novos casos (1231) e recuperados (3280), há agora 39910 casos ativo no nosso país.

Estão internadas nos hospitais, infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2, 650 pessoas, menos 32 do que na segunda-feira, 135 delas em unidades de cuidados intensivos, menos cinco nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) que faz o ponto da situação diário da evolução da pandemia da covid-19 em Portugal.

Relativamente às idades das vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos, uma entre 70 e 79 anos e outra entre 60 e 69.