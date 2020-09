Mais cinco mortes e 463 casos de covid-19 em Portugal

Rita Neves Costa Hoje às 14:13 Facebook

Há mais 463 novos casos e cinco novas mortes por covid-19 em Portugal. Ao todo, contam-se 69 663 infetados e 1925 vítimas mortais, desde março.

Face ao dia anterior, Portugal regista menos casos confirmados de covid-19: na segunda-feira tinham sido 623 novas infeções, esta terça-feira foram registados mais 463 doentes. O número de mortes também diminuiu nas últimas 24 horas: ontem assinalavam-se mais oito mortes, hoje foram confirmados mais cinco óbitos.

Das cinco mortes registadas esta terça-feira, duas foram registadas no Norte e três na região de Lisboa e Vale do Tejo. As vítimas mortais foram três homens (dois com mais de 80 anos e um na faixa etária dos 70 anos) e duas mulheres com mais 80 anos.

Quanto às novas infeções, a maioria regista-se na zona de Lisboa (198), logo seguida do Norte com 191 novos casos. Os restantes doentes distribuem-se pelo Centro (36), Alentejo (12) e Algarve (21). O arquipélago dos Açores tem mais dois casos de covid-19 e a Madeira regista mais três infeções.

A faixa etária que registou mais novas infeções esta terça-feira foi a de entre os 30 e os 39 anos (mais 70 casos), seguida dos jovens entre os 20 e os 29 anos com mais 61 contágios.

Há atualmente 546 doentes internados com covid-19 (mais 28 nas últimas 24 horas). Um dos números mais altos desde maio. Nos cuidados intensivos estão agora 70 pessoas, mais nove do que no dia anterior.

Mais de 21 mil pessoas (21 764) são agora consideradas casos ativos de covid-19 em Portugal - são mais 220 casos nas últimas 24 horas. Mais 238 pessoas recuperaram da doença. Desde o início da pandemia, 40 418 pessoas foram vigiladas pelas autoridades de saúde.