Mais de 10 mil autotestes vendidos em dois dias

A procura foi grande pelos autotestes à covid-19, à venda desde quinta-feira em farmácias e parafarmácias. Só nos dois primeiros dias venderam-se mais de 10 mil unidades nas lojas Well's, do grupo Sonae.

"Estamos com uma grande adesão e procura por parte dos portugueses", revela a Well's, acrescentando que o "foco é garantir o acesso a todos e ter testes sempre disponíveis em todas as lojas".

Os autotestes à covid-19 foram postos à venda na quinta-feira, na rede de parafarmácias da Sonae e também no Pingo Doce, a cadeia de supermercados do grupo Jerónimo Martins. Têm um preço unitário de cerca de sete euros e podem ser comprados por pessoas com mais de 18 anos e aplicados em casa sem necessidade de intervenção de um profissional de saúde.

O formulário para reportar os resultados dos testes rápidos está a ser finalizado e estará brevemente disponível, garante a Direção-Geral da Saúde. Em caso de resultado positivo ou inconclusivo, deve contactar o SNS 24 (800 24 24 24).