Mais de 100 candidatos por dia aos vales eficiência energética

Programa para combater pobreza energética de famílias carenciadas teve mais de cinco mil submissões em 40 dias. Mas há distritos sem ou com poucos fornecedores.

Mais de cinco mil famílias (5067) candidataram-se ao "Vale Eficiência" do Fundo Ambiental, sob tutela do Ministério do Ambiente. Desde que as inscrições abriram a 31 de agosto, a iniciativa teve, em média, 126 candidaturas por dia. Os dados em tempo real, disponibilizados na página do programa, mostravam ao início da tarde deste domingo a atribuição de 443 vales (até dia 8 foram disponibilizados 368 ) e 550 elegíveis.

Numa primeira fase, vão ser entregues 20 mil vales, de 1600 euros cada um (1300 euros mais IVA), para que famílias carenciadas possam melhorar a eficiência energética das casas, como o aquecimento ou a redução do consumo de eletricidade. O investimento é de cerca de 32 milhões de euros até 31 de dezembro.