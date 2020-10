Mais de 100 ex-combatentes sofrem há quase um ano com falta de apoio para próteses

Catarina Silva Hoje às 07:48 Facebook

A Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) estima entre 100 a 150 ex-combatentes à espera de próteses, ortóteses e cadeiras de rodas desde janeiro. O Ministério da Defesa Nacional explica estar "a trabalhar para que esta situação seja totalmente regularizada no decorrer deste mês".

O presidente da ADFA, Manuel Lopes Dias, acusa o Governo de reter as verbas. "Todos os anos o Orçamento do Estado tem uma verba para a saúde e fornecimento de próteses aos deficientes das Forças Armadas. Mas essa verba não está a chegar ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), que não tem dinheiro para pagar ao Laboratório Militar as próteses". Há muito que a associação exige uma resposta. "Um deficiente não pode chegar ao laboratório e dizerem-lhe que não há".

O coronel sublinha que a verba prevista só para próteses é de pouco mais de dois milhões de euros. "Não é assim tanto. E um deficiente com a prótese partida não pode andar e tem que reduzir a sua vida a casa. É inconcebível. O Estado chamou-nos para uma guerra injusta - viemos de lá sem pernas, sem mãos, cegos - e agora tem que cumprir a sua obrigação. Vai libertando verbas às pinguinhas, não pode ser assim. Isto devia ser sagrado, é o preço do sangue que nos foi exigido".