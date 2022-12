Mais de 100 famílias portuguesas vão acolher estudantes internacionais na consoada

Maria Dinis Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A família Pedro, que vive em Sintra, vai acolher em sua casa dois estudantes internacionais para passarem juntos a consoada, ao abrigo da iniciativa "Natal com Famílias Portuguesas", da Erasmus Student Network Portugal. No projeto participaram outras 178 famílias e 84 estudantes.

Entusiasmada por poder conhecer pessoas de diferentes nacionalidades e praticar o seu inglês, Catarina Pedro, de 18 anos, conseguiu convencer a mãe, o pai, a irmã de 11 anos e os avós a passar uma noite de Natal diferente: vão receber uma aluna turca e um aluno japonês, que só vão conhecer no próprio dia.

A Erasmus Student Network Portugal revelou ao JN que a maioria dos estudantes que participou no projeto este ano é de nacionalidade brasileira, espanhola, italiana, francesa ou alemã.

PUB

Estudante de Relações Internacionais no ISCSP, Catarina contou ao JN que quando tomou conhecimento desta iniciativa pelas redes sociais não hesitou, já que aproveita qualquer oportunidade para conhecer pessoas de outras culturas. "Eu própria gostaria de fazer Erasmus, então se tivesse esta experiência no estrangeiro acho que também iria gostar", acrescentou.

Catarina explicou ainda que a família vai manter as suas tradições de Natal, que, no dia 24, consistem em preparar a casa e cozinhar para o jantar. Além disso, planeia jogar alguns jogos com os estudantes que vai acolher para se conhecerem melhor.

Apesar de estar preocupada pelo facto de os avós, que também estarão presentes, não falarem inglês, Catarina não deixou que isso a demovesse desta ideia. "Acho que vai correr bem!", assegurou, acrescentando que se assim for, é uma experiência que gostaria de repetir.

A Erasmus Student Network Portugal revelou em comunicado que o objetivo da iniciativa, realizada a nível nacional desde 2019, é conectar os estudantes internacionais com a comunidade e a cultura nacionais durante a quadra natalícia.

Este projeto é organizado conjuntamente com as associações locais da Federação Erasmus Student Network Portugal, uma federação internacional de estudantes e ramo nacional da Erasmus Student Network, uma das maiores associações de estudantes interdisciplinar da Europa, presente em 42 países.