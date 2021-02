Mais de 100 pessoas retidas no aeroporto de Lisboa a aguardar resultados de teste à covid

José Miguel Gaspar Ontem às 22:05 Facebook

Testagem obrigatória, efetuada no aeroporto com custo de 100 euros, resulta numa espera de 10 horas.

Por terem viajado sem o obrigatório teste de despistarem à covid-19, mais de uma centena de pessoas está, na noite deste domingo, retida na zona internacional do Aeroporto de Lisboa, apurou o JN.

Os viajantes, que chegaram de várias proveniências, foram obrigados a efetuar o teste no aeroporto, a cargo da Syn Lab, pelo qual pagam 100 euros, e agora aguardam pelo resultado. Sem esse documento, não poderão entrar em Portugal, avisou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que faz a triagem entre os passageiros, encaminhando-os depois para um "open space" do aeroporto, que dispõe de cadeiras e algumas camas de campanha. Foi disponibilizado a esses passageiros em espera, muitos deles sentados no chão, um serviço básico de comida com sopa instantânea, bolachas e água.

"Ibéria não nos deixou voar"

Entre esses passageiros retidos está Joaquim Vicente, funcionário judicial algarvio que reside em Queluz e que chegou este domingo com a mulher de um voo de ligação de Madrid, após umas férias de dez dias na República Dominicana.

"Quando saímos da República Dominicana, perguntamos se era preciso o documento do teste à covid e disseram-nos que não. Saímos às 21 horas de sábado e correu tudo bem. Mas o pior foi em Madrid, onde chegamos hoje [domingo] de manhã: a Ibéria não nos deixou seguir para Portugal por não termos teste à covid", disse Joaquim Vicente.

"Perguntamos se podíamos ser testados no aeroporto e os espanhóis disseram que não. Fui informar-me e percebi que noutras companhias, que não a Ibéria, deixavam voar. Compramos outros bilhetes na Air Europa, embarcamos à nossa responsabilidade e chegamos a Lisboa".

"Acho isto inadmissível"

Com o teste feito às 19 horas - "cinco horas depois de ter aterrado em Lisboa" -, Joaquim Vicente tem agora "um período de espera pelo resultado do teste de pelo menos umas 10 horas. Ou seja, vamos sair daqui às 5 ou 6 da manhã, se correr bem", disse ao JN.

"Acho isto inadmissível", disse ainda o funcionário judicial, que viaja ainda com um casal amigo e duas crianças, de 3 e 11 anos, que também foram testadas.

"É inadmissível termos que esperar aqui. Se der positivo, temos que ir para casa e ficar em isolamento. E se der negativo, vamos para casa na mesma. Por isso, por que é que não nos deixam sair já e depois avisam-nos do resultado do teste? Não aceito que tenha que ser assim".

Segundo o relato de Joaquim Vicente, as primeiras pessoas do seu voo, nomeado 1X 1511, ainda pagaram uma coima, aplicada pelo SEF, por não trazerem teste, mas quando chegou a sua vez, foi-lhe dito que "as multas não eram para pagar, eram só para o processo interno".