Mais de 11 mil candidatos ao Superior no primeiro dia de concurso

Alexandra Inácio Hoje às 08:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Número recorde de candidaturas pode determinar reforço de vagas. Estudantes temem subida de abandono e pedem reforço da Ação Social.

No primeiro dia de candidaturas ao Ensino Superior, concorreram 11 551 estudantes, menos 618 do que no ano passado e mais 4 721 do que em 2019. A primeira fase do concurso decorre até dia 20. Há 52 242 vagas, o maior número desde 2015.

No ano passado, recorde-se, o Governo respondeu ao número recorde de candidaturas (62 675) - o maior desde 1996 - e à queda de procura pelos estudantes internacionais, reforçando em quase cinco mil vagas o número de lugares no concurso nacional de acesso. E este ano o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior não exclui voltar a transferir vagas não preenchidas nos concursos especiais (para internacionais e maiores de 23 anos).