Mais de 11 mil recuperados em dia com nova descida de internados

Portugal regista, este domingo, 10 066 novos casos de covid-19 e 17 mortes associadas à doença. Há mais 19 pessoas internadas e menos três pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo reporta mais 10 066 infetados face a sábado, o que eleva para 3 322 200 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Por outro lado, em relação a ontem, recuperaram da doença mais de 11 203 pessoas, havendo, ao todo, mais de 478 148 mil doentes com o vírus ativo, menos 1 154 do que ontem.

Em comparação com o dia anterior, há hoje menos 3630 casos, quando foram contabilizados 13 696 contágios. No entanto, há um aumento de 2959 infeções face a domingo passado, quando foram reportadas 7107.

A grande maioria dos contágios está hoje concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo, que soma mais 4117 infeções. No continente, segue-se o Centro, com 1997, o Norte, com 1613,o Algarve, com 804 e o Alentejo, com 585. Na Madeira, há mais 551 casos e nos Açores 363

Nos hospitais, há mais 19 internados do que ontem. Do total de 1208 pessoas acamadas, 82 são doentes considerados graves, menos três do que sábado. No domingo passado, estavam mais 188 doentes nos hospitais, e mais 20 nas Unidades de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas, morreram 17 pessoas infetadas com covid-19: oito em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte e no Centro e uma no Algarve. Ao todo, 21 199 pessoas perderam a batalha contra a covid-19.