Mais de 12 milhões de euros para as matas nacionais e florestas

O Governo anunciou um investimento de 12,5 milhões a executar até 2025 em matas nacionais e áreas florestais geridas pelo Estado.

"É preciso que o Estado comece por dar o exemplo", olhando para a floresta como uma "grande riqueza nacional", mas também como um contributo importante para "enfrentarmos com sucesso o desafio da neutralidade carbónica". O apelo foi deixado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, durante uma visita à Mata Nacional de Leiria, realizada esta sexta-feira.

O governante assumiu que é preciso "um investimento público significativo" para "cuidarmos melhor da nossa floresta", com um novo modelo de "remuneração de ecossistema" e uma ocupação florestal "mais diversificada" e "resiliente", num esforço que "tem de contar com todos", privados incluídos.

O ministro falava à margem da sessão de apresentação do plano de investimentos de quase 12,5 milhões euros, a concretizar até 2025, em 13 matas nacionais e 30 áreas florestais sob gestão do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). No total, serão intervencionados 18 720 hectares, 35% dos quais com ações de rearborização em áreas ardidas. Haverá ainda investimento para o controlo de invasoras, aproveitamento de regeneração natural e controlo de pragas, como o nemátodo. As matas da região Centro irão absorver a maior fatia do investimento (9,3 milhões de euros), sendo que 3,2 milhões serão aplicados no Pinhal de Leiria, destruído pelo fogo em 2017.

Reflorestação em curso

"Mesmo que leve um ou cinco anos, vamos continuar a fazer a reflorestação. Todas as árvores que não vingarem serão substituídas para chegarmos daqui a 80 anos e termos, de novo, Pinhal de Leiria e mais resiliente", garantiu Nuno Banza, presidente do ICNF.

Mas, tão ou mais importante do que reflorestar, é fazer "a manutenção e acompanhamento permanente", sublinhou o ministro Siza Vieira, reconhecendo que esse trabalho requer "investimento constante" e "qualificação das instituições públicas". A este propósito, o presidente do ICNF reconheceu a falta de funcionários, mas realçou o que está a ser feito, com o recrutamento de cerca de 100 técnicos superiores nos últimos dois anos. De momento, decorre o concurso para a contratação de mais 14.