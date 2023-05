Mais de 120 casas da Segurança Social vão para renda acessível

O Governo vai disponibilizar, até 2025, mais de 120 casas e apartamentos em regime de renda acessível que estavam afetos ao Ministério da Segurança Social.

A transferência dos imóveis para o Ministério da Habitação foi aprovada recentemente em reunião de Conselho de Ministros e, segundo o Governo, as obras vão decorrer até 2025, sendo que alguns fogos estão prontos a habitar de imediato.

"São 120 fogos devolutos da Segurança Social passíveis de serem disponibilizados para renda acessível, através do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, ao abrigo do Arrendar para Subarrendar, no âmbito do programa Mais Habitação", esclareceu o Ministério da Habitação, ao JN.